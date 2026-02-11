Экс-вокалист "Тараканов!" оставил в России многотысячные долги

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей, в том числе неуплаченный иноагентсткий штраф, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из судебных документов, в октябре 2024 года суд в Москве назначил Спирину* административный штраф по статье о "нарушении порядка деятельности иностранного агента". Согласно документам, музыкант почти год участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. В марте 2025 года, как следует из материалов, был выдан исполнительный документ.

В отношении музыканта в результате московские приставы завели исполнительное производство о взыскании 53,5 тысячи рублей, из которых 50 тысяч рублей - неоплаченный штраф, а 3,5 тысячи рублей - исполнительский сбор за неуплату штрафа в срок. При этом с музыканта в феврале 2024 года прекратили взыскивать задолженность (ее сумма неизвестна) по кредитным платежам в связи с тем, что не удалось установить местонахождение должника и его имущества.

Вместе с тем приставы ГМУ ФССП , в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, с июля 2024 года взыскивают со Спирина* более 111,2 тысячи рублей задолженности по налогам и сборам, включая пени.

В понедельник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против музыканта возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По данным ведомства, он проживает за пределами России.

В июне 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.