Рейтинг@Mail.ru
Экс-вокалист "Тараканов!" оставил в России многотысячные долги - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/dolgi-2073555077.html
Экс-вокалист "Тараканов!" оставил в России многотысячные долги
Экс-вокалист "Тараканов!" оставил в России многотысячные долги - РИА Новости, 11.02.2026
Экс-вокалист "Тараканов!" оставил в России многотысячные долги
Экс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей, в том числе неуплаченный... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:40:00+03:00
2026-02-11T04:40:00+03:00
общество
россия
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95439/19/954391944_0:0:2311:1300_1920x0_80_0_0_1b7fa9cb0dc023b6a5fef1c27f9468aa.jpg
https://ria.ru/20260130/sud-2071351499.html
https://ria.ru/20260205/shtraf-2072359558.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95439/19/954391944_0:0:1733:1300_1920x0_80_0_0_daec0e1f86b05f267aceb2bb08b55a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-вокалист "Тараканов!" оставил в России многотысячные долги

РИА Новости: экс-вокалист "Тараканов!" Спирин оставил в РФ многотысячные долги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Спирин*
Дмитрий Спирин* - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Спирин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей, в том числе неуплаченный иноагентсткий штраф, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, в октябре 2024 года суд в Москве назначил Спирину* административный штраф по статье о "нарушении порядка деятельности иностранного агента". Согласно документам, музыкант почти год участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. В марте 2025 года, как следует из материалов, был выдан исполнительный документ.
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Суд продлил арест политику-иноагенту Шлосбергу* по 2 апреля
30 января, 22:07
В отношении музыканта в результате московские приставы завели исполнительное производство о взыскании 53,5 тысячи рублей, из которых 50 тысяч рублей - неоплаченный штраф, а 3,5 тысячи рублей - исполнительский сбор за неуплату штрафа в срок. При этом с музыканта в феврале 2024 года прекратили взыскивать задолженность (ее сумма неизвестна) по кредитным платежам в связи с тем, что не удалось установить местонахождение должника и его имущества.
Вместе с тем приставы ГМУ ФССП, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, с июля 2024 года взыскивают со Спирина* более 111,2 тысячи рублей задолженности по налогам и сборам, включая пени.
В понедельник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против музыканта возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По данным ведомства, он проживает за пределами России.
В июне 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
* Признан иностранным агентом в России
Владимир Котляров* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
С вокалиста "Порнофильмов" взыскали штрафы за дискредитацию армии
5 февраля, 06:42
 
ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала