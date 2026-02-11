Рейтинг@Mail.ru
Двоим мужчинам из ДНР грозит срок за кражу постельного белья
18:52 11.02.2026
Двоим мужчинам из ДНР грозит срок за кражу постельного белья
Двоим мужчинам из Харцызска в ДНР грозит лишение свободы на срок до 5 лет за кражу постельного белья, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
донецкая народная республика
харцызск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
донецкая народная республика
харцызск
россия
Двоим мужчинам из ДНР грозит срок за кражу постельного белья

ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Двоим мужчинам из Харцызска в ДНР грозит лишение свободы на срок до 5 лет за кражу постельного белья, сообщили в МВД по ДНР.
В дежурную часть отдела полиции от индивидуального предпринимателя поступило заявление о хищении 50 комплектов постельного белья из прицепа автомобиля, говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.
"Сотрудники ОМВД России "Харцызский" задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Подельникам грозит наказание в виде лишения свободы", - отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
