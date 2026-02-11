https://ria.ru/20260211/dnr-2073744775.html
Двоим мужчинам из ДНР грозит срок за кражу постельного белья
Двоим мужчинам из ДНР грозит срок за кражу постельного белья - РИА Новости, 11.02.2026
Двоим мужчинам из ДНР грозит срок за кражу постельного белья
Двоим мужчинам из Харцызска в ДНР грозит лишение свободы на срок до 5 лет за кражу постельного белья, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
донецкая народная республика
харцызск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
