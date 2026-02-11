https://ria.ru/20260211/dni-2073549692.html
Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду
Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
Нилов: сокращенные рабочие дни ждут россиян четыре раза в 2026 году
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями. Таких как День весны и труда, День Победы, День России
и День народного единства", - сказал Нилов
.
Он подчеркнул, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников, позволяя им раньше приступить к подготовке к празднику. Эта практика, по мнению парламентария, давно устоялась и положительно воспринимается в трудовых коллективах.