02:28 11.02.2026
Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
общество, россия, госдума рф, ярослав нилов
Общество, Россия, Госдума РФ, Ярослав Нилов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями. Таких как День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства", - сказал Нилов.
Он подчеркнул, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников, позволяя им раньше приступить к подготовке к празднику. Эта практика, по мнению парламентария, давно устоялась и положительно воспринимается в трудовых коллективах.
Фестиваль Московская Масленица - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме
10 февраля, 03:31
 
ОбществоРоссияГосдума РФЯрослав Нилов
 
 
