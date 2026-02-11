Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников, позволяя им раньше приступить к подготовке к празднику. Эта практика, по мнению парламентария, давно устоялась и положительно воспринимается в трудовых коллективах.