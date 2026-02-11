Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 11.02.2026 (обновлено: 12:21 11.02.2026)
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.02.2026
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и две боевые бронемашины в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
киев, россия, сша, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 45 военных и 5 арторудий в зоне действий "Днепра" за сутки

Украинский военный
Украинский военный
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и две боевые бронемашины в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
