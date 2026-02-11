https://ria.ru/20260211/dnepr-2073618177.html
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и две боевые бронемашины в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:17:00+03:00
2026-02-11T12:17:00+03:00
2026-02-11T12:21:00+03:00
2026
Киев, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МО РФ: ВСУ потеряли 45 военных и 5 арторудий в зоне действий "Днепра" за сутки