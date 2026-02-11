Рейтинг@Mail.ru
05:56 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/diplomaty-2073557738.html
В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран

МИД: дипломатам РФ в ряде стран блокируется доступ к финансовым инструментам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российским дипломатам в некоторых странах блокируется доступ к финансовым инструментам, иногда трудно купить даже элементарные, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
Ранее Богдашев заявил в интервью РИА Новости, что дипломаты РФ в некоторых странах работают в условиях жестких ограничений и состоянии блокады.
"На них нападают при попустительстве местных властей, здания загранучреждений и служебный транспорт подвергаются атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, блокируется доступ к финансовым инструментам - бывает затруднительно купить даже элементарные вещи", - сказал Богдашев агентству.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
РоссияВладимир Путин
 
 
