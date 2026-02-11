В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российским дипломатам в некоторых странах блокируется доступ к финансовым инструментам, иногда трудно купить даже элементарные, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

"На них нападают при попустительстве местных властей, здания загранучреждений и служебный транспорт подвергаются атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, блокируется доступ к финансовым инструментам - бывает затруднительно купить даже элементарные вещи", - сказал Богдашев агентству.