Москва отслеживает недружественные шаги стран к дипломатам, заявили в МИД
Москва отслеживает недружественные шаги стран к дипломатам, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
Москва отслеживает недружественные шаги стран к дипломатам, заявили в МИД
Москва тщательно отслеживает недружественные шаги стран по отношению к российским дипломатам и надеется, что это временное явление, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
Москва отслеживает недружественные шаги стран к дипломатам, заявили в МИД
Богдашев: Москва тщательно отслеживает недружественные шаги стран к дипломатам
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва тщательно отслеживает недружественные шаги стран по отношению к российским дипломатам и надеется, что это временное явление, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
"Мы тщательно отслеживаем такие недружественные проявления и применяем весь необходимый инструментарий не только ответных, но и предупредительных мер. При этом надеемся на то, что это временное явление, выгодное лишь отдельным политическим силам, но не населению той или иной страны", - сказал Богдашев агентству.
По мнению директора, в таких ситуациях жалко не только коллег, но и сотрудников внешнеполитических ведомств стран с недружественными элитами.
"В качестве оправдания они буквально заявляют о невозможности повлиять на обстановку. Но если ты несостоятелен, нужен ли ты?" - поинтересовался Богдашев.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России
10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина
в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.