11.02.2026
07:00 11.02.2026
Москва отслеживает недружественные шаги стран к дипломатам, заявили в МИД
Москва тщательно отслеживает недружественные шаги стран по отношению к российским дипломатам и надеется, что это временное явление, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
россия
москва
владимир путин
россия
москва
в мире, россия, москва, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва тщательно отслеживает недружественные шаги стран по отношению к российским дипломатам и надеется, что это временное явление, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
"Мы тщательно отслеживаем такие недружественные проявления и применяем весь необходимый инструментарий не только ответных, но и предупредительных мер. При этом надеемся на то, что это временное явление, выгодное лишь отдельным политическим силам, но не населению той или иной страны", - сказал Богдашев агентству.
В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран
Вчера, 05:56
В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран
Вчера, 05:56
По мнению директора, в таких ситуациях жалко не только коллег, но и сотрудников внешнеполитических ведомств стран с недружественными элитами.
"В качестве оправдания они буквально заявляют о невозможности повлиять на обстановку. Но если ты несостоятелен, нужен ли ты?" - поинтересовался Богдашев.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
Вчера, 05:28
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
Вчера, 05:28
 
В миреРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
