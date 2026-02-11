Поставщика еды для пермского детсада, где отравились дети, могут наказать

ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке пермского детсада №394, несколько воспитанников которого оказались в больнице с симптомами кишечной инфекции, помещениями пользовалась компания-организатор питания "Май-М", составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в краевом Роспотребнадзоре.