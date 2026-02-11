Поставщика еды для пермского детсада, где отравились дети, могут наказать

ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке пермского детсада №394, несколько воспитанников которого оказались в больнице с симптомами кишечной инфекции, помещениями пользовалась компания-организатор питания "Май-М", составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в краевом Роспотребнадзоре.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о зафиксированных в пермском детском саду №394 случаях острой кишечной инфекции. По данным местного минздрава, семь воспитанников учреждения попали в больницу. Осведомленный источник агентства рассказал, что симптомы отравления были у 25 ребят. СК возбуждено уголовное дело. Детский сад расторг договор об организации питания с компанией "Май-М" и перезаключил с ООО "Диалог Плюс".
"По предварительным результатам расследования, в связи с выявленными нарушениями на пищеблоке, где деятельность осуществляет ООО "Май-М", составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах - ред.), материалы направлены в районный суд для принятия решения", - рассказали в ведомстве.
