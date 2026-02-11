Рейтинг@Mail.ru
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 11.02.2026 (обновлено: 17:28 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/detsad-2073694266.html
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением - РИА Новости, 11.02.2026
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением
Количество детей, попавших в больницу после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду №394, увеличилось до семи, их состояние... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:32:00+03:00
2026-02-11T17:28:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073660725_0:123:3351:2008_1920x0_80_0_0_5cf966a1f78e62550c22e08b824f7c17.jpg
https://ria.ru/20260202/dagestan-2071816648.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073660725_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_4407dc9f6097a6c634b5bce2a60fecd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), пермь
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением

РИА Новости: в Перми госпитализировали 7-го ребенка, отравившегося в детсаду

© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанкЗдание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Количество детей, попавших в больницу после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду №394, увеличилось до семи, их состояние удовлетворительное и средней тяжести, сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о зафиксированных в пермском детском саду №394 случаях кишечной инфекции. По данным СК, шесть воспитанников учреждения попали в больницу, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Осведомленный источник в правоохранительных структурах рассказал агентству, что симптомы отравления были выявлены у 25 ребят.
«
"В настоящий момент в больнице находятся семь детей, состояние которых определено как удовлетворительное и средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в минздраве.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Детский сад в Дагестане, в котором отравились дети, открылся в начале года
2 февраля, 23:13
 
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Пермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала