https://ria.ru/20260211/detsad-2073694266.html
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением - РИА Новости, 11.02.2026
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением
Количество детей, попавших в больницу после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду №394, увеличилось до семи, их состояние... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:32:00+03:00
2026-02-11T16:32:00+03:00
2026-02-11T17:28:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073660725_0:123:3351:2008_1920x0_80_0_0_5cf966a1f78e62550c22e08b824f7c17.jpg
https://ria.ru/20260202/dagestan-2071816648.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073660725_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_4407dc9f6097a6c634b5bce2a60fecd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), пермь
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей с отравлением
РИА Новости: в Перми госпитализировали 7-го ребенка, отравившегося в детсаду