Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети

Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления

ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Договор об организации питания в пермском детском саду № 394, где выявлены случаи кишечной инфекции, заключен около месяца назад с компанией "Май-М", следует из документов соответствующей госзакупки, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 394". Комиссия приняла решение признать победителем конкурса ООО "Май-М". Срок начала оказания услуг: 12.01.2026 ", - говорится в протоколе об итогах процедуры.

Начальная цена договора составила 20,8 миллиона рублей. В конкурсе участвовали компании "Май-М" и "Мирослава", а также ИП Бабкина. У участников были одинаковые ценовые предложения. Комиссия 18 декабря признала победителем ООО "Май-М", отметив уровень квалификации юрлица и наличие опыта работы. Контракт действует до января 2027 года.

В краевом Роспотребнадзоре РИА Новости подтвердили, что сейчас за питание детей в этом саду отвечает "Май-М".

По имеющемуся в открытых источниках телефону руководства компании с таким названием агентству отказались комментировать ситуацию.

Предыдущий аналогичный конкурс в конце декабря 2024 года выиграло ООО "ДиалогПлюс". Срок исполнения контракта на сумму более 19 миллионов рублей истекал в январе 2026 года, следует из документов.