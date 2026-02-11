Рейтинг@Mail.ru
Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 11.02.2026 (обновлено: 16:41 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/detsad-2073668354.html
Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети
Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети - РИА Новости, 11.02.2026
Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети
Договор об организации питания в пермском детском саду № 394, где выявлены случаи кишечной инфекции, заключен около месяца назад с компанией "Май-М", следует из РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:21:00+03:00
2026-02-11T16:41:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073661647_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_f2683a2820298864323580cb06203d94.jpg
https://ria.ru/20260207/arest-2072867927.html
https://ria.ru/20251113/detsad-2054842164.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073661647_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_28103767ecd6372e1e838c8a5e874645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, пермский край
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Пермский край
Назван поставщик еды для пермского детсада, где отравились дети

За еду в пермском детсаду, где отравились дети, отвечает компания "Май-М"

© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанкЗдание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Договор об организации питания в пермском детском саду № 394, где выявлены случаи кишечной инфекции, заключен около месяца назад с компанией "Май-М", следует из документов соответствующей госзакупки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 394". Комиссия приняла решение признать победителем конкурса ООО "Май-М". Срок начала оказания услуг: 12.01.2026 ", - говорится в протоколе об итогах процедуры.
Суд арестовал мужчину, напавшего на детский сад в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье
7 февраля, 11:12
Начальная цена договора составила 20,8 миллиона рублей. В конкурсе участвовали компании "Май-М" и "Мирослава", а также ИП Бабкина. У участников были одинаковые ценовые предложения. Комиссия 18 декабря признала победителем ООО "Май-М", отметив уровень квалификации юрлица и наличие опыта работы. Контракт действует до января 2027 года.
В краевом Роспотребнадзоре РИА Новости подтвердили, что сейчас за питание детей в этом саду отвечает "Май-М".
По имеющемуся в открытых источниках телефону руководства компании с таким названием агентству отказались комментировать ситуацию.
Предыдущий аналогичный конкурс в конце декабря 2024 года выиграло ООО "ДиалогПлюс". Срок исполнения контракта на сумму более 19 миллионов рублей истекал в январе 2026 года, следует из документов.
В открытых источниках указано, что пермское ООО "Май-М" работает на рынке с 2014 года и специализируется на деятельности по организации питания. Компания выступает в роли исполнителя и в других контрактах, чаще всего они заключались с детскими садами и иными образовательными организациями.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей
13 ноября 2025, 18:48
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала