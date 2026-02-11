В детском саду в Перми отравились дети

"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 394" Перми", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дошкольное образовательное учреждение и организатора питания детей обследовали, также специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов.