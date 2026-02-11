Рейтинг@Mail.ru
08:57 11.02.2026 (обновлено: 14:52 11.02.2026)
В детском саду в Перми отравились дети
Случаи кишечной инфекции зафиксированы в пермском детском саду №394, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:57:00+03:00
2026-02-11T14:52:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
пермский край
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Случаи кишечной инфекции зафиксированы в пермском детском саду №394, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 394" Перми", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дошкольное образовательное учреждение и организатора питания детей обследовали, также специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов.
"Организовано обследование сотрудников пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий", - добавили в управлении.
Информация о числе заболевших детей не уточняется.
