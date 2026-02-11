https://ria.ru/20260211/detsad-2073571079.html
В детском саду в Перми отравились дети
В детском саду в Перми отравились дети
Случаи кишечной инфекции зафиксированы в пермском детском саду №394, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.02.2026
В детском саду в Перми отравились дети
В пермском детсаду зафиксировали случаи кишечной инфекции