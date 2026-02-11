Рейтинг@Mail.ru
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники
03:12 11.02.2026
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники - РИА Новости, 11.02.2026
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники
Неустановленные соучастники есть в уголовном деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил следователь в суде, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
москва
дубай
происшествия, россия, москва, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники

РИА Новости: в деле о покушении на Алексеева есть неустановленные соучастники

Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Неустановленные соучастники есть в уголовном деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил следователь в суде, передает корреспондент РИА Новости.
В жилом доме в Москве 6 февраля было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Алексеева, его госпитализировали. 8 февраля ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, его арестовали. Пособниками преступления оказались двое граждан России: Зинаида Серебрицкая и Виктор Васин.
"Установлено, что Корба, Васин, Серебрицкая и иные неустановленные соучастники… приняли решение совершить убийство Алексеева", - заявил следователь.
Павел Васин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
10 февраля, 22:50
 
