В Индонезии приняли Декларацию молодых лидеров БРИКС по зеленой повестке

*ДЖАКАРТА, 11 фев — РИА Новости. По инициативе России в Индонезии принята Декларация молодых лидеров БРИКС по зелёной повестке, документ передан представителям России и Индии, как председательствующей в БРИКС стране, сообщает корреспондент РИА Новости.