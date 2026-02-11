В Индонезии приняли Декларацию молодых лидеров БРИКС по зеленой повестке

*ДЖАКАРТА, 11 фев — РИА Новости. По инициативе России в Индонезии принята Декларация молодых лидеров БРИКС по зелёной повестке, документ передан представителям России и Индии, как председательствующей в БРИКС стране, сообщает корреспондент РИА Новости.
В среду в Индонезии по инициативе России состоялся Диалог БРИКС по зелёной трансформации - первый в истории Индонезии форум, посвящённый энергетическому переходу БРИКС в рамках молодежной повестки. Ключевым итогом форума стала разработка и официальное принятие Декларации молодых лидеров БРИКС по зелёной трансформации.
"Среди инициатив - создание аналога программы Erasmus для молодёжи стран БРИКС, расширение сотрудничества в области биотоплива, климатических исследований и космических технологий, а также учреждение постоянного секретариата Молодёжного совета БРИКС", - отметили авторы документа, представляющие несколько стран БРИКС, включая Россию.
Декларация была передана российской стороне для дальнейшей проработки, а также представителям Индии, как председательствующей в БРИКС стране.
Форум был организован Русским домом в Джакарте (представительство Россотрудничества) совместно с индонезийской молодёжной НКО Generasi Energi Bersih Indonesia (GenB Indonesia) и приурочен к двум значимым датам — первой годовщине вступления Индонезии в БРИКС и 20-летию объединения. В мероприятии приняли участие около 200 человек.