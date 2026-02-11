СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек

Здание конгресса было обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция. Движение по близлежащим улицам было перекрыто. Поначалу акция проходила мирно, но затем в сторону полиции через щиты полетели камни. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом. Применив мотобригады и спецтехнику, полицейские разогнали акцию протеста.