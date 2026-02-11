Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек
23:46 11.02.2026
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек
Семь человек были задержаны во время акции протеста против политики аргентинских властей в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек

C5N: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Семь человек были задержаны во время акции протеста против политики аргентинских властей в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N.
В среду в центре города собрались тысячи человек, чтобы выразить несогласие с политикой властей. В это время в здании конгресса обсуждается трудовая реформа, которую внес в парламент президент Аргентины Хавьер Милей.
"Семеро были задержаны, пострадали четверо полицейских", - передал телеканал.
Здание конгресса было обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция. Движение по близлежащим улицам было перекрыто. Поначалу акция проходила мирно, но затем в сторону полиции через щиты полетели камни. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом. Применив мотобригады и спецтехнику, полицейские разогнали акцию протеста.
Госдолг Аргентины при Милее вырос на четверть
