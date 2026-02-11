https://ria.ru/20260211/chp-2073786875.html
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек
Семь человек были задержаны во время акции протеста против политики аргентинских властей в центре Буэнос-Айреса, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: в Буэнос-Айресе на акции протеста задержали семь человек
