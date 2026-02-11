https://ria.ru/20260211/chp-2073786156.html
Полиция окончательно разогнала акцию протеста в Буэнос-Айресе
в мире
аргентина
хавьер милей
аргентина
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Полиция окончательно разогнала акцию протеста в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в центре города собрались тысячи человек, чтобы выразить несогласие с политикой властей. В это время в здании конгресса обсуждается трудовая реформа, которую внес в парламент президент Аргентины Хавьер Милей
.
Здание конгресса было обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция. Движение по близлежащим улицам перекрыто.
Поначалу акция проходила мирно, но затем в сторону полиции через щиты полетели камни. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом.
Затем правоохранители продолжили теснить протестующих, задействовав не только газ, но и мотобригады.
В настоящее время у здания конгресса и на соседних улицах пустынно. Повсюду валяются разбитые бутылки, летевшие в правоохранителей, мусор.
В среду сенат Аргентины приступил к рассмотрению законопроекта, внесенного президентом в парламент. Документ предлагает пересмотреть систему выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.