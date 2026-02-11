В Буэнос-Айресе полиция снова теснит протестующих

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Полиция снова теснит протестующих в центре Буэнос-Айреса, отгоняя их на соседние улицы, задействовала мотобригады, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время полиция почти полностью очистила площадь перед парламентом страны. Людей при помощи газа отогнали на несколько сотен метров от здания, где обсуждается закон, из-за которого протестовали аргентинцы.