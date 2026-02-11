Рейтинг@Mail.ru
В Буэнос-Айресе полиция снова теснит протестующих - РИА Новости, 11.02.2026
22:54 11.02.2026
В Буэнос-Айресе полиция снова теснит протестующих
В Буэнос-Айресе полиция снова теснит протестующих - РИА Новости, 11.02.2026
В Буэнос-Айресе полиция снова теснит протестующих
Полиция снова теснит протестующих в центре Буэнос-Айреса, отгоняя их на соседние улицы, задействовала мотобригады, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе полиция снова теснит протестующих

РИА Новости: полиция снова теснит протестующих в центре Буэнос-Айреса

Акция протеста в центре Буэнос-Айреса 11 февраля 2026
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Martin Cossarini
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса 11 февраля 2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Полиция снова теснит протестующих в центре Буэнос-Айреса, отгоняя их на соседние улицы, задействовала мотобригады, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время полиция почти полностью очистила площадь перед парламентом страны. Людей при помощи газа отогнали на несколько сотен метров от здания, где обсуждается закон, из-за которого протестовали аргентинцы.
Начавшаяся в среду мирно акция протеста против трудовой реформы властей привела к столкновениям с полицией.
В среду сенат Аргентины приступил к рассмотрению соответствующего законопроекта, внесенного президентом в парламент. Документ предлагает пересмотреть систему выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Госдолг Аргентины при Милее вырос на четверть
10 декабря 2025, 04:14
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
