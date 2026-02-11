Рейтинг@Mail.ru
В Буэнос-Айресе полиция оттеснила протестующих от здания парламента
В Буэнос-Айресе полиция оттеснила протестующих от здания парламента
В Буэнос-Айресе полиция оттеснила протестующих от здания парламента
Полиция в центре Буэнос-Айреса, применив водомёты и слезоточивый газ, оттеснила протестующих от здания парламента, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе полиция оттеснила протестующих от здания парламента

В Буэнос-Айресе полиция водометами оттеснила протестующих от здания парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Полиция в центре Буэнос-Айреса, применив водомёты и слезоточивый газ, оттеснила протестующих от здания парламента, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Начавшаяся в среду мирно акция протеста против трудовой реформы властей привела к столкновениям с полицией. В сторону полиции со стороны протестующих полетели камни. Правоохранители отреагировали водометами и слезоточивым газом.
Противостояние длилось несколько минут. Затем обстановка временно нормализовалась. Однако затем полиция снова применила спецсредства и отогнала протестующих подальше от здания.
Участники акции остаются на месте, но к зданию парламента пока не приближаются.
В среду сенат Аргентины приступил к рассмотрению законопроекта о трудовой реформе, внесенного президентом в парламент. Документ предлагает пересмотреть систему выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов.
Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха.
