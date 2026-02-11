В Буэнос-Айресе полиция оттеснила протестующих от здания парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Полиция в центре Буэнос-Айреса, применив водомёты и слезоточивый газ, оттеснила протестующих от здания парламента, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Начавшаяся в среду мирно акция протеста против трудовой реформы властей привела к столкновениям с полицией. В сторону полиции со стороны протестующих полетели камни. Правоохранители отреагировали водометами и слезоточивым газом.

Противостояние длилось несколько минут. Затем обстановка временно нормализовалась. Однако затем полиция снова применила спецсредства и отогнала протестующих подальше от здания.

Участники акции остаются на месте, но к зданию парламента пока не приближаются.

В среду сенат Аргентины приступил к рассмотрению законопроекта о трудовой реформе, внесенного президентом в парламент. Документ предлагает пересмотреть систему выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов.