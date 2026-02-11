https://ria.ru/20260211/chp-2073776322.html
В центре Буэнос-Айреса произошло столкновения с полицией
Начавшаяся мирно акция протеста против трудовой реформы властей привела к первым столкновениям с полицией в центре Буэнос-Айреса
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Начавшаяся мирно акция протеста против трудовой реформы властей привела к первым столкновениям с полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
В центре города собрались тысячи человек, чтобы выразить несогласие с политикой властей. В это время в здании конгресса обсуждается трудовая реформа, которую внёс в парламент президент Аргентины Хавьер Милей
.
Здание конгресса обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция. Движение по близлежащим улицам перекрыто.
Сначала акция проходила мирно, но затем в сторону полиции через щиты полетели камни. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом.
Противостояние длилось несколько минут. Сейчас обстановка спокойная.