В центре Буэнос-Айреса произошло столкновения с полицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Начавшаяся мирно акция протеста против трудовой реформы властей привела к первым столкновениям с полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.

Здание конгресса обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция. Движение по близлежащим улицам перекрыто.

Сначала акция проходила мирно, но затем в сторону полиции через щиты полетели камни. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом.