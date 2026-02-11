https://ria.ru/20260211/chp-2073751839.html
Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике
Погибший охранник Анапского индустриального техникума спас всех, не пропустив напавшего дальше своего поста, рассказала РИА Новости директор учебного заведения... РИА Новости, 11.02.2026
анапа
происшествия, анапа, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе
