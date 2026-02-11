Рейтинг@Mail.ru
Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/chp-2073751839.html
Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике
Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике - РИА Новости, 11.02.2026
Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике
Погибший охранник Анапского индустриального техникума спас всех, не пропустив напавшего дальше своего поста, рассказала РИА Новости директор учебного заведения... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:23:00+03:00
2026-02-11T19:23:00+03:00
происшествия
анапа
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073751335_18:77:561:382_1920x0_80_0_0_dbbe5fd5c89ff9996c5f94a1259cac58.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073713770.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073751335_0:80:578:514_1920x0_80_0_0_3b008f235298feb1c603687dac941519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе
Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике

Директор техникума в Анапе Пономарева: погибший охранник всех спас

© Фото : соцсетиНиколай Замарев
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : соцсети
Николай Замарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 11 фев – РИА Новости. Погибший охранник Анапского индустриального техникума спас всех, не пропустив напавшего дальше своего поста, рассказала РИА Новости директор учебного заведения Евгения Пономарева.
"Он сделал все согласно своим должностным обязанностям. И в данной ситуации он просто всех спас тем, что не пропустил дальше своего поста", - сказала Пономарева.
По данным кубанского ГУ МВД, студент в среду открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник был задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
Криминалисты на месте происшествия в Анапе изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Анапе на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие
Вчера, 17:27
 
ПроисшествияАнапаВениамин КондратьевНападение в техникуме в Анапе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала