Семье охранника, погибшего при стрельбе в Анапе, окажут помощь - РИА Новости, 11.02.2026
17:30 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/chp-2073714617.html
Семье охранника, погибшего при стрельбе в Анапе, окажут помощь
Семье охранника, погибшего во время стрельбы в техникуме Анапы, окажут медицинскую, социальную и психологическую помощь, сообщила мэр Светлана Маслова. РИА Новости, 11.02.2026
Семье охранника, погибшего при стрельбе в Анапе, окажут помощь

КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Семье охранника, погибшего во время стрельбы в техникуме Анапы, окажут медицинскую, социальную и психологическую помощь, сообщила мэр Светлана Маслова.
"В результате этого чудовищного преступления погиб человек. Это был охранник, который проявил настоящий героизм и не только первым принял на себя удар, но и оперативно вызвал правоохранительные органы. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, семье будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь", - написала Маслова в Telegram-канале.
По данным кубанского ГУМВД, студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
ПроисшествияАнапаВениамин КондратьевНападение в техникуме в Анапе
 
 
