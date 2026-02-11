Рейтинг@Mail.ru
16:26 11.02.2026 (обновлено: 17:37 11.02.2026)
В Йошкар-Оле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы
В Йошкар-Оле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы
В Йошкар-Оле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы и еще двух человек, найденных зарезанными в сгоревшей квартире в Йошкар-Оле, арестован на 2 месяца, сообщил городской суд.
Ранее следственное управление СК РФ по Марий Эл информировало, что в ночь на 9 февраля после тушения пожара в квартире на улице Первомайская были обнаружены тела 45-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 43 и 40 лет с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель одной из погибших женщин.
"Йошкар-Олинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего мужчины… Учитывая обстоятельства и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении суда.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СК завершил расследование дела о двойном убийстве в Красноярском крае
11 ноября 2025, 11:15
 
ПроисшествияРоссияЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
