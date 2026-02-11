В Йошкар-Оле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы и еще двух человек, найденных зарезанными в сгоревшей квартире в Йошкар-Оле, арестован на 2 месяца, сообщил городской суд.

"Йошкар-Олинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего мужчины… Учитывая обстоятельства и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении суда.