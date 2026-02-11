Рейтинг@Mail.ru
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/chp-2073673594.html
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов - РИА Новости, 11.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов
Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, дает показания на других фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:37:00+03:00
2026-02-11T15:37:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073663263_0:114:3197:1912_1920x0_80_0_0_0e5d3d1ffd395e84d98031048d00765c.jpg
https://ria.ru/20260211/sk-2073620616.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073663263_219:0:2895:2007_1920x0_80_0_0_659489d5c395e5dd24c08bca6af79994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов

Соучастник покушения на Алексеева Васин дает показания на других фигурантов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, дает показания на других фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом заявил в ходе заседания его адвокат.
"В деле имеется явка с повинной, также Васин дает показания в отношении других фигурантов", -- заявил защитник, который просил не арестовывать обвиняемого.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Виктора Васина. Он и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева
Вчера, 12:25
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала