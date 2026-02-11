Рейтинг@Mail.ru
Соучастник покушения на генерала Алексеева заявил о раскаянии
15:31 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/chp-2073671092.html
Соучастник покушения на генерала Алексеева заявил о раскаянии
Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил, что глубоко раскаивается, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:31:00+03:00
2026-02-11T15:31:00+03:00
Соучастник покушения на генерала Алексеева заявил о раскаянии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил, что глубоко раскаивается, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Виктора Васина. Он и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК.
"Я со следствием сотрудничаю, глубоко раскаиваюсь, прошу не лишать меня свободы", - заявил в суде Васин, подтвердив, что вину признает.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Происшествия Москва Следственный комитет России (СК РФ) Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
