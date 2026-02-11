https://ria.ru/20260211/chp-2073663111.html
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе
Двое получили ранения средней тяжести в Анапе, по количеству пострадавших информация еще уточняется, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.02.2026
При стрельбе в техникуме в Анапе двое получили ранения средней тяжести