Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 11.02.2026 (обновлено: 17:13 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/chp-2073663111.html
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе - РИА Новости, 11.02.2026
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе
Двое получили ранения средней тяжести в Анапе, по количеству пострадавших информация еще уточняется, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:58:00+03:00
2026-02-11T17:13:00+03:00
анапа
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073708665_0:176:1211:857_1920x0_80_0_0_e621fef51e68fbfbed2cfac7b92eb877.jpg
https://ria.ru/20260205/kravtsov-2072551709.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073708665_7:0:1204:898_1920x0_80_0_0_323f8007f90aa5ac390cc3ad47dbf88c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев
Анапа, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев рассказал о состоянии раненных в техникуме в Анапе

При стрельбе в техникуме в Анапе двое получили ранения средней тяжести

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСитуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Двое получили ранения средней тяжести в Анапе, по количеству пострадавших информация еще уточняется, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"По предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести. По количеству пострадавших информация еще уточняется", - написал он в своем канале на платформе Max.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах
5 февраля, 19:08
 
АнапаПроисшествияКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала