Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в техникуме в Анапе

14:52 11.02.2026 (обновлено: 17:14 11.02.2026)
© РИА Новости / Стрингер
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
© РИА Новости / Стрингер
КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств работают в техникуме Анапы, где студент открыл стрельбу, выясняют обстоятельства и его мотивы, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, сегодня студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь, злоумышленник задержан.
"На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств. Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности
24 февраля 2025, 08:35
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский край
 
 
