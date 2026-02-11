https://ria.ru/20260211/chp-2073661296.html
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в техникуме в Анапе
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в техникуме в Анапе - РИА Новости, 11.02.2026
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в техникуме в Анапе
Сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств работают в техникуме Анапы, где студент открыл стрельбу, выясняют обстоятельства и его мотивы, сообщает... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:52:00+03:00
2026-02-11T14:52:00+03:00
2026-02-11T17:14:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707206_0:186:1246:887_1920x0_80_0_0_510cc59bb0709736e65d10b194c634bd.jpg
https://ria.ru/20250224/ekaterinburg-2001202183.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707206_11:0:1235:918_1920x0_80_0_0_a27abbfb2a42fd4426ce67797f507a74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в техникуме в Анапе
Полиция выясняет мотивы напавшего на техникум в Анапе