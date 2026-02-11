Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в техникуме в Анапе

КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств работают в техникуме Анапы, где студент открыл стрельбу, выясняют обстоятельства и его мотивы, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.