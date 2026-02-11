https://ria.ru/20260211/chp-2073658848.html
При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали три человека
При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали три человека
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, трое пострадали, злоумышленник задержан, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.02.2026
