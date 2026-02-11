В Черкассах митрополита УПЦ оштрафовали за высказывания в адрес ПЦУ

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Приднепровский районный суд города Черкассы оштрафовал митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирёва) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за высказывания в адрес сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает местное издание "Судебный репортер" со ссылкой на приговор.

Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В июне 2024 года украинский суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ: круглосуточный домашний арест на 60 суток. В конце октября 2025 года СПЖ сообщал, что суд на Украине вновь продлил на два месяца меру пресечения митрополиту.

"Приднепровский районный суд города Черкассы признал руководителя Черкасской епархии УПЦ митрополита Черкасского и Каневского Феодосия виновным в разжигании религиозной вражды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Отмечается, что митрополит якобы враждебно высказывался в адрес сторонников ПЦУ, которые в 2023 году захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ. Феодосию назначен штраф в размере 8,5 тысячи гривен (197 долларов).

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.