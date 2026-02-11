В Черкассах митрополита УПЦ оштрафовали за высказывания в адрес ПЦУ

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Приднепровский районный суд города Черкассы оштрафовал митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирёва) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за высказывания в адрес сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает местное издание "Судебный репортер" со ссылкой на приговор.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В июне 2024 года украинский суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ: круглосуточный домашний арест на 60 суток. В конце октября 2025 года СПЖ сообщал, что суд на Украине вновь продлил на два месяца меру пресечения митрополиту.
"Приднепровский районный суд города Черкассы признал руководителя Черкасской епархии УПЦ митрополита Черкасского и Каневского Феодосия виновным в разжигании религиозной вражды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что митрополит якобы враждебно высказывался в адрес сторонников ПЦУ, которые в 2023 году захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ. Феодосию назначен штраф в размере 8,5 тысячи гривен (197 долларов).
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.