В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы

В судебном заседании директор магазина пояснил, что не собирался демонстрировать нацистскую символику. Куртка, по его словам, была передана ему бесплатно одной из посетительниц. Он намеревался отдать ее в театр или музей, но желающих не нашлось. Директор магазина утверждал, что форма хранилась на складе, затем висела в магазине не для продажи, а впоследствии была отдана на благотворительность.