https://ria.ru/20260211/cherepovets-2073734024.html
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы - РИА Новости, 11.02.2026
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы
Череповецкий городской суд оштрафовал комиссионный магазин за демонстрацию военной формы Третьего Рейха на витрине, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:11:00+03:00
2026-02-11T18:11:00+03:00
2026-02-11T18:12:00+03:00
вологодская область
череповец
череповецкий городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260210/sud-2073520055.html
вологодская область
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, череповец, череповецкий городской суд
Вологодская область, Череповец, Череповецкий городской суд
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию военной формы Третьего Рейха
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости.
Череповецкий городской суд оштрафовал комиссионный магазин за демонстрацию военной формы Третьего Рейха на витрине, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области
.
Череповецкий городской суд
рассмотрел административное дело в отношении ООО "Глобус", владеющего магазином "Комиссионка".
"Установлено, что 2 декабря 2025 года в магазине "Комиссионка", расположенном на улице Ленина в Череповце
, на видном месте была публично продемонстрирована офицерская полевая куртка военной полиции Третьего Рейха (фельдблуза М35/36) с изображением нацисткой символики в виде нагрудного орла - герба, являющегося официальным символом нацисткой Германии", - говорится в сообщении.
В судебном заседании директор магазина пояснил, что не собирался демонстрировать нацистскую символику. Куртка, по его словам, была передана ему бесплатно одной из посетительниц. Он намеревался отдать ее в театр или музей, но желающих не нашлось. Директор магазина утверждал, что форма хранилась на складе, затем висела в магазине не для продажи, а впоследствии была отдана на благотворительность.
"Череповецкий городской суд признал общество виновным в совершении административного правонарушения и, учитывая характер правонарушения, имущественное положение юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении.