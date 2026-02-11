Рейтинг@Mail.ru
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы - РИА Новости, 11.02.2026
18:11 11.02.2026 (обновлено: 18:12 11.02.2026)
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы
вологодская область
череповец
череповецкий городской суд
вологодская область, череповец, череповецкий городской суд
Вологодская область, Череповец, Череповецкий городской суд
В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию нацистской формы

В Череповце магазин оштрафовали за демонстрацию военной формы Третьего Рейха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Череповецкий городской суд оштрафовал комиссионный магазин за демонстрацию военной формы Третьего Рейха на витрине, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Череповецкий городской суд рассмотрел административное дело в отношении ООО "Глобус", владеющего магазином "Комиссионка".
"Установлено, что 2 декабря 2025 года в магазине "Комиссионка", расположенном на улице Ленина в Череповце, на видном месте была публично продемонстрирована офицерская полевая куртка военной полиции Третьего Рейха (фельдблуза М35/36) с изображением нацисткой символики в виде нагрудного орла - герба, являющегося официальным символом нацисткой Германии", - говорится в сообщении.
В судебном заседании директор магазина пояснил, что не собирался демонстрировать нацистскую символику. Куртка, по его словам, была передана ему бесплатно одной из посетительниц. Он намеревался отдать ее в театр или музей, но желающих не нашлось. Директор магазина утверждал, что форма хранилась на складе, затем висела в магазине не для продажи, а впоследствии была отдана на благотворительность.
"Череповецкий городской суд признал общество виновным в совершении административного правонарушения и, учитывая характер правонарушения, имущественное положение юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении.
Жителя КБР будут судить за оправдание нацизма в соцсетях
10 февраля, 20:16
Вологодская областьЧереповецЧереповецкий городской суд
 
 
