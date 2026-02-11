Рейтинг@Mail.ru
10:43 11.02.2026 (обновлено: 11:09 11.02.2026)
Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку
Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку
Начальник одного из отделов ГУФССП России по Челябинской области Виталий Рогозин задержан в среду силовиками, его подозревают в получении взятки от... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Начальник одного из отделов ГУФССП России по Челябинской области Виталий Рогозин задержан в среду силовиками, его подозревают в получении взятки от представителей криминального сообщества за поиск в ведомственных базах нужной преступникам информации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня, 11 февраля, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержан начальник отдела по работе с юридическими лицами ГУФССП России по Челябинской области Виталий Рогозин за получение взятки от представителей криминалитета региона. СУ СК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
По его информации, Рогозин действовал в интересах криминального сообщества, которое занимается вымогательством. Он проверял информацию о людях по ведомственным информационным базам ФСПП и передавал эти данные представителям преступного бизнеса Челябинска.
Собеседник агентства отметил, что по месту жительства и работы задержанного проводятся обыски.
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала