Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Начальник одного из отделов ГУФССП России по Челябинской области Виталий Рогозин задержан в среду силовиками, его подозревают в получении взятки от представителей криминального сообщества за поиск в ведомственных базах нужной преступникам информации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.