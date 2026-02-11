Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Начальник одного из отделов ГУФССП России по Челябинской области Виталий Рогозин задержан в среду силовиками, его подозревают в получении взятки от представителей криминального сообщества за поиск в ведомственных базах нужной преступникам информации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня, 11 февраля, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержан начальник отдела по работе с юридическими лицами ГУФССП России по Челябинской области Виталий Рогозин за получение взятки от представителей криминалитета региона. СУ СК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
По его информации, Рогозин действовал в интересах криминального сообщества, которое занимается вымогательством. Он проверял информацию о людях по ведомственным информационным базам ФСПП и передавал эти данные представителям преступного бизнеса Челябинска.
Собеседник агентства отметил, что по месту жительства и работы задержанного проводятся обыски.