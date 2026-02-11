Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал РИА Новости, что его и музыкантов Московского джазового оркестра тепло встретила публика в Латинской Америке.
"Люди в Никарагуа, на Кубе и в Бразилии очень хорошо знают о том, что такое джаз и искренне любят эту музыку. Нас очень тепло встретили во всех странах, в которых мы побывали. В Латинской Америке у публики очень высокий культурный уровень, зрители глубоко осведомлены в вопросах классического и современного искусства. Поэтому было просто необходимо представлять здесь и наш джаз", - сказал он.
Бутман отметил, что он и музыканты его коллектива готовы быть послами культуры во всем мире.
"Мы несем свое видение джаза, и это стирает границы и стереотипы о России. У нас играют молодые талантливые солисты и музыканты - это будущее российской культуры, будущее музыки и джаза. Уверен, что мы обязательно вернемся во все эти страны (Латинской Америки - ред.), тем более, что нам уже удалось наладить сотрудничество. Также мы побывали на концертах местных джазменов и остались под большим впечатлением! Обязательно пригласим музыкантов из Латинской Америки на наши фестивали в России - именно такой культурный обмен необходим миру прямо сейчас", - добавил он.
В рамках тура по Латинской Америке Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана посетил с концертами Кубу, Никарагуа и Бразилию и собрал более 4 тысяч зрителей.
Гастроли прошли при поддержке Минкультуры РФ и "Росконцерта".
