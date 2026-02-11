Рейтинг@Mail.ru
Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке
Культура
 
17:40 11.02.2026
Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке
Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке - РИА Новости, 11.02.2026
Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке
Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал РИА Новости, что его и музыкантов Московского джазового оркестра тепло встретила публика в Латинской Америке. РИА Новости, 11.02.2026
латинская америка, россия, никарагуа, игорь бутман, общество
Культура, Латинская Америка, Россия, Никарагуа, Игорь Бутман, Общество
Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке

Бутман рассказал, что его и музыкантов тепло встретили в Латинской Америке

Музыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал РИА Новости, что его и музыкантов Московского джазового оркестра тепло встретила публика в Латинской Америке.
"Люди в Никарагуа, на Кубе и в Бразилии очень хорошо знают о том, что такое джаз и искренне любят эту музыку. Нас очень тепло встретили во всех странах, в которых мы побывали. В Латинской Америке у публики очень высокий культурный уровень, зрители глубоко осведомлены в вопросах классического и современного искусства. Поэтому было просто необходимо представлять здесь и наш джаз", - сказал он.
Народный артист России Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Игорь Бутман: российские артисты могут покорить весь мир
2 августа 2025, 11:00
Бутман отметил, что он и музыканты его коллектива готовы быть послами культуры во всем мире.
"Мы несем свое видение джаза, и это стирает границы и стереотипы о России. У нас играют молодые талантливые солисты и музыканты - это будущее российской культуры, будущее музыки и джаза. Уверен, что мы обязательно вернемся во все эти страны (Латинской Америки - ред.), тем более, что нам уже удалось наладить сотрудничество. Также мы побывали на концертах местных джазменов и остались под большим впечатлением! Обязательно пригласим музыкантов из Латинской Америки на наши фестивали в России - именно такой культурный обмен необходим миру прямо сейчас", - добавил он.
В рамках тура по Латинской Америке Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана посетил с концертами Кубу, Никарагуа и Бразилию и собрал более 4 тысяч зрителей.
Гастроли прошли при поддержке Минкультуры РФ и "Росконцерта".
Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы
20 октября 2025, 13:18
 
КультураЛатинская АмерикаРоссияНикарагуаИгорь БутманОбщество
 
 
