Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал РИА Новости, что его и музыкантов Московского джазового оркестра тепло встретила публика в Латинской Америке.

В рамках тура по Латинской Америке Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана посетил с концертами Кубу, Никарагуа и Бразилию и собрал более 4 тысяч зрителей.