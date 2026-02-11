В Бурятии школьница за рулем легковушки пыталась скрыться от ГИБДД

Рейтинг@Mail.ru
08:03 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/burjatija-2073567433.html
происшествия, республика бурятия, гибдд мвд рф
Происшествия, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ
УЛАН-УДЭ, 11 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница за рулем легковушки врезалась в забор, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД в Бурятии, в салоне находились ещё два подростка, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, инцидент произошел в ночь на среду в селе Нур-Селение в Бурятии. Инспекторы заметили Nissan Cube, который пытался скрыться от правоохранителей.
Массовое ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей
9 февраля, 15:43
"Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжил движение. В ходе непродолжительного преследования водитель не справился с управлением и совершил наезд на забор жилого дома. При выяснении обстоятельств стало известно, что за рулем находилась 14-летняя школьница, не имеющая прав на управление транспортным средством. В автомобиле также находились две ее подруги", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что мать девочки спала и не знала о том, что дочь взяла ключи от авто. Составлены административные протоколы, иномарка перемещена на штрафстоянку, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полиции.
Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия сократила импорт китайских автомобилей
10 февраля, 20:41
 
