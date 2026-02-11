https://ria.ru/20260211/burjatija-2073567433.html
В Бурятии школьница за рулем легковушки пыталась скрыться от ГИБДД
В Бурятии школьница за рулем легковушки пыталась скрыться от ГИБДД - РИА Новости, 11.02.2026
В Бурятии школьница за рулем легковушки пыталась скрыться от ГИБДД
Четырнадцатилетняя школьница за рулем легковушки врезалась в забор, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД в Бурятии, в салоне находились ещё два подростка,... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
республика бурятия
гибдд мвд рф
республика бурятия
УЛАН-УДЭ, 11 фев - РИА Новости.
Четырнадцатилетняя школьница за рулем легковушки врезалась в забор, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД в Бурятии, в салоне находились ещё два подростка, сообщило региональное МВД
По данным полиции, инцидент произошел в ночь на среду в селе Нур-Селение в Бурятии
. Инспекторы заметили Nissan Cube, который пытался скрыться от правоохранителей.
"Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжил движение. В ходе непродолжительного преследования водитель не справился с управлением и совершил наезд на забор жилого дома. При выяснении обстоятельств стало известно, что за рулем находилась 14-летняя школьница, не имеющая прав на управление транспортным средством. В автомобиле также находились две ее подруги", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что мать девочки спала и не знала о том, что дочь взяла ключи от авто. Составлены административные протоколы, иномарка перемещена на штрафстоянку, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полиции.