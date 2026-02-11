Рейтинг@Mail.ru
09:42 11.02.2026
Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал Россию главной угрозой в Арктическом регионе, его слова приводятся на официальном сайте правительства страны. РИА Новости, 11.02.2026
"Нагрузка растет". Министр обороны Британии дерзко высказался о России

Глава Минобороны Британии Хили назвал РФ главной угрозой в Арктике

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал Россию главной угрозой в Арктическом регионе, его слова приводятся на официальном сайте правительства страны.
"Нагрузки на оборону растут, и Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Арктике и Крайнем Севере, которую мы видели со времен холодной войны", — утверждает он.
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СМИ рассказали, что задумала Британия против России
10 февраля, 12:51
Хили заявил, что Лондон хочет повысить численность своих военных в Норвегии и расширить масштабы совместных учений с партнерами по НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами
Вчера, 04:12
 
В миреРоссияВеликобританияАрктикаВладимир ПутинДжон ХилиНАТО
 
 
