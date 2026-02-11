https://ria.ru/20260211/britaniya-2073580312.html
"Нагрузка растет". Министр обороны Британии дерзко высказался о России
"Нагрузка растет". Министр обороны Британии дерзко высказался о России - РИА Новости, 11.02.2026
"Нагрузка растет". Министр обороны Британии дерзко высказался о России
Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал Россию главной угрозой в Арктическом регионе, его слова приводятся на официальном сайте правительства страны. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:42:00+03:00
2026-02-11T09:42:00+03:00
2026-02-11T09:42:00+03:00
в мире
россия
великобритания
арктика
владимир путин
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdd74b2e148528951562704844385ea1.jpg
https://ria.ru/20260210/britaniya-2073423721.html
https://ria.ru/20260211/nato-2073553946.html
россия
великобритания
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d81e3feff23b9e9fd37107c40e3228f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, арктика, владимир путин, джон хили, нато
В мире, Россия, Великобритания, Арктика, Владимир Путин, Джон Хили, НАТО
"Нагрузка растет". Министр обороны Британии дерзко высказался о России
Глава Минобороны Британии Хили назвал РФ главной угрозой в Арктике