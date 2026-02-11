Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов через PURL

ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов США через инициативу PURL по закупке вооружений для Киева из американских запасов, сообщил в среду глава британского минобороны Джон Хили.
Как пишет издание, в 2025 году в рамках этой программы Украине было собрано около 5 миллиардов долларов. Издание также сообщает со ссылкой на источники в НАТО, на данный момент к программе присоединились три четверти из 32 его членов. Австралия и Новая Зеландия также участвуют в программе, не исключено, что и Япония объявит о своем вкладе в виде нелетальной помощи.
По данным Politico, сейчас в НАТО ищут способы продлить жизнеспособность программы, рассматривая пути ее реструктуризации, что по большей части основывалось на личных просьбах генсека альянса Марка Рютте к странам принять в ней участие, однако никакого окончательного решения принято не было.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
