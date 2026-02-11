Рейтинг@Mail.ru
Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов через PURL
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 11.02.2026
Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов через PURL
Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов через PURL - РИА Новости, 11.02.2026
Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов через PURL
Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов США через инициативу PURL по закупке вооружений для Киева из американских запасов, сообщил в среду глава... РИА Новости, 11.02.2026
Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов через PURL

Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов США через программу PURL

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британия предоставит Украине 205 миллионов долларов США через инициативу PURL по закупке вооружений для Киева из американских запасов, сообщил в среду глава британского минобороны Джон Хили.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
"Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (205 миллионов долларов) на программу PURL", - сказал Хили, его слова передает издание Politico.
Как пишет издание, в 2025 году в рамках этой программы Украине было собрано около 5 миллиардов долларов. Издание также сообщает со ссылкой на источники в НАТО, на данный момент к программе присоединились три четверти из 32 его членов. Австралия и Новая Зеландия также участвуют в программе, не исключено, что и Япония объявит о своем вкладе в виде нелетальной помощи.
По данным Politico, сейчас в НАТО ищут способы продлить жизнеспособность программы, рассматривая пути ее реструктуризации, что по большей части основывалось на личных просьбах генсека альянса Марка Рютте к странам принять в ней участие, однако никакого окончательного решения принято не было.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL
