Рейтинг@Mail.ru
Британия планирует увеличить количество военного контингента в Норвегии - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/britanija-2073591750.html
Британия планирует увеличить количество военного контингента в Норвегии
Британия планирует увеличить количество военного контингента в Норвегии - РИА Новости, 11.02.2026
Британия планирует увеличить количество военного контингента в Норвегии
Британское министерство обороны планирует за три года увеличить вдвое количество военных, дислоцированных в Норвегии, сообщило в среду ведомство. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:33:00+03:00
2026-02-11T10:33:00+03:00
в мире
арктика
россия
норвегия
джон хили
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
https://ria.ru/20260111/britaniya-2067188025.html
https://ria.ru/20260210/britaniya-2073523503.html
https://ria.ru/20260114/telegraaf-2067846456.html
арктика
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арктика, россия, норвегия, джон хили, мария захарова, нато
В мире, Арктика, Россия, Норвегия, Джон Хили, Мария Захарова, НАТО
Британия планирует увеличить количество военного контингента в Норвегии

Британия планирует за три года вдвое увеличить число своих военных в Норвегии

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости. Британское министерство обороны планирует за три года увеличить вдвое количество военных, дислоцированных в Норвегии, сообщило в среду ведомство.
"За три года численность британских войск, дислоцированных в Норвегии, удвоится - с тысячи до 2 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе министерства.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Британия обсуждает развертывание сил НАТО в Гренландии, сообщают СМИ
11 января, 03:12
Как утверждается в сообщении, это решение было принято на фоне "растущей российской угрозы" в регионе, при этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
Кроме того, министерство сообщило, что британские вооруженные силы примут участие в миссии НАТО "Арктический часовой", которую уже начал планировать альянс. Министр обороны Джон Хили обсудит эту инициативу со своими коллегами в Брюсселе в четверг.
Хили также анонсировал участие британских военных в совместных учениях стран НАТО.
"В этом году в рамках учений Cold Response и Lion Protector тысячи военнослужащих будут развернуты в Арктике и Северной Атлантике, при этом Великобритания будет играть ведущую роль", - цитируются его слова в сообщении МО.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией
10 февраля, 20:44
Ранее официальный представитель Верховного штаба союзных сил альянса в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл заявил, что в рамках НАТО начато конкретное военное планирование операции по безопасности Арктики в Гренландии "Арктический часовой". Оперативный план предусматривает регулярные маневры кораблей НАТО, усиленный контроль воздушного пространства с участием истребителей альянса, а также временное размещение небольших контингентов сухопутных войск в Гренландии и Арктике в целом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
14 января, 16:05
 
В миреАрктикаРоссияНорвегияДжон ХилиМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала