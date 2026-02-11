Британия планирует увеличить количество военного контингента в Норвегии

ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости. Британское министерство обороны планирует за три года увеличить вдвое количество военных, дислоцированных в Норвегии, сообщило в среду ведомство.
"За три года численность британских войск, дислоцированных в Норвегии, удвоится - с тысячи до 2 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе министерства.
Хили также анонсировал участие британских военных в совместных учениях стран НАТО.
"В этом году в рамках учений Cold Response и Lion Protector тысячи военнослужащих будут развернуты в Арктике и Северной Атлантике, при этом Великобритания будет играть ведущую роль", - цитируются его слова в сообщении МО.
Ранее официальный представитель Верховного штаба союзных сил альянса в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл заявил, что в рамках НАТО начато конкретное военное планирование операции по безопасности Арктики в Гренландии "Арктический часовой". Оперативный план предусматривает регулярные маневры кораблей НАТО, усиленный контроль воздушного пространства с участием истребителей альянса, а также временное размещение небольших контингентов сухопутных войск в Гренландии и Арктике в целом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.