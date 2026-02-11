Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 11.02.2026 (обновлено: 18:14 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/bpla-2073734398.html
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:13:00+03:00
2026-02-11T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20260211/udar-2073618403.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА

В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 11 фев – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Первую опасность атаки БПЛА в регионе объявили в 02.20 мск, вторую – в 5.24 мск, третью – в 9.26 мск.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала