https://ria.ru/20260211/bpla-2073734398.html
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:13:00+03:00
2026-02-11T18:13:00+03:00
2026-02-11T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20260211/udar-2073618403.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность БПЛА
В Тульской области четвертый раз в день объявили опасность атаки БПЛА