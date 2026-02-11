В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Житель поселка Дубовое Белгородского округа пострадал в результате удара беспилотника по многоквартирному дому, еще один мужчина получил осколочные ранения головы после атаки дрона на автомобиль в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В среду глава региона рассказал о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, предварительно, пострадали женщина в поселке Дубовое и три сотрудника производственного предприятия.

Telegram-канале. "По уточнённой информации, в посёлке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом мужчина получил баротравму. В городской больнице №2 ему оказали необходимую помощь, от госпитализации отказался. У женщины, пострадавшей на территории коммерческого объекта в посёлке Дубовое, после обследования в больнице исключили предварительный диагноз. Она отпущена домой", - написал Гладков

Он добавил, что в районе хутора Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения головы. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от транспортировки в больницу он также отказался.