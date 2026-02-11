Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 11.02.2026 (обновлено: 17:53 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/bpla-2073725144.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 11.02.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека
Житель поселка Дубовое Белгородского округа пострадал в результате удара беспилотника по многоквартирному дому, еще один мужчина получил осколочные ранения... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:48:00+03:00
2026-02-11T17:53:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073726552_0:481:610:824_1920x0_80_0_0_a5aedfa6fe5b2de3d4922e3e48d3cf43.jpg
https://ria.ru/20260211/bpla-2073657109.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073726552_0:451:610:909_1920x0_80_0_0_795375bb913f7679bd42b223a0a44d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Под Белгородом при атаке БПЛА по дому и автомобилю пострадали два человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 11 февраля 2026
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 11 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Житель поселка Дубовое Белгородского округа пострадал в результате удара беспилотника по многоквартирному дому, еще один мужчина получил осколочные ранения головы после атаки дрона на автомобиль в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду глава региона рассказал о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, предварительно, пострадали женщина в поселке Дубовое и три сотрудника производственного предприятия.
Последствия атаки ВСУ в селе Головино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие
Вчера, 14:39
"По уточнённой информации, в посёлке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом мужчина получил баротравму. В городской больнице №2 ему оказали необходимую помощь, от госпитализации отказался. У женщины, пострадавшей на территории коммерческого объекта в посёлке Дубовое, после обследования в больнице исключили предварительный диагноз. Она отпущена домой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в районе хутора Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения головы. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от транспортировки в больницу он также отказался.
"В Белгороде в результате детонации беспилотника в многоквартирном доме и коммерческом объекте повреждено остекление. Различные повреждения получили 10 автомобилей. В Белгородском округе в селе Таврово от ударов БПЛА повреждены помещение коммерческого объекта и шесть машин. В селе Никольское при атаке дрона повреждены стёкла, дверь и фары автобуса. В селе Стрелецкое беспилотник атаковал многоквартирный дом", - уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала