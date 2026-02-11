https://ria.ru/20260211/bpla-2073725144.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 11.02.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека
Житель поселка Дубовое Белгородского округа пострадал в результате удара беспилотника по многоквартирному дому, еще один мужчина получил осколочные ранения... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:48:00+03:00
2026-02-11T17:48:00+03:00
2026-02-11T17:53:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073726552_0:481:610:824_1920x0_80_0_0_a5aedfa6fe5b2de3d4922e3e48d3cf43.jpg
https://ria.ru/20260211/bpla-2073657109.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073726552_0:451:610:909_1920x0_80_0_0_795375bb913f7679bd42b223a0a44d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека
Под Белгородом при атаке БПЛА по дому и автомобилю пострадали два человека
БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Житель поселка Дубовое Белгородского округа пострадал в результате удара беспилотника по многоквартирному дому, еще один мужчина получил осколочные ранения головы после атаки дрона на автомобиль в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду глава региона рассказал о массированной атаке беспилотников ВСУ
на Белгород
и Белгородский округ, предварительно, пострадали женщина в поселке Дубовое и три сотрудника производственного предприятия.
"По уточнённой информации, в посёлке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом мужчина получил баротравму. В городской больнице №2 ему оказали необходимую помощь, от госпитализации отказался. У женщины, пострадавшей на территории коммерческого объекта в посёлке Дубовое, после обследования в больнице исключили предварительный диагноз. Она отпущена домой", - написал Гладков
в Telegram-канале
.
Он добавил, что в районе хутора Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения головы. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от транспортировки в больницу он также отказался.
"В Белгороде в результате детонации беспилотника в многоквартирном доме и коммерческом объекте повреждено остекление. Различные повреждения получили 10 автомобилей. В Белгородском округе в селе Таврово от ударов БПЛА повреждены помещение коммерческого объекта и шесть машин. В селе Никольское при атаке дрона повреждены стёкла, дверь и фары автобуса. В селе Стрелецкое беспилотник атаковал многоквартирный дом", - уточнил губернатор.