В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие

БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что на месте атаки повреждены гараж и три автомобиля.