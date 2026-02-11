https://ria.ru/20260211/bpla-2073657109.html
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие - РИА Новости, 11.02.2026
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие
Беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.02.2026
белгородская область
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие
В Белгородской области при атаке БПЛА на предприятие пострадали три человека