Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 11.02.2026 (обновлено: 14:40 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/bpla-2073657109.html
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие - РИА Новости, 11.02.2026
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие
Беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:39:00+03:00
2026-02-11T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073654706_0:164:960:704_1920x0_80_0_0_62ea7f8782f711efb69baef498815ea5.jpg
https://ria.ru/20260211/vostok-2073617605.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073654706_0:157:960:877_1920x0_80_0_0_5d0bf5e76a473093d6710870af9c96ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области украинский БПЛА атаковал предприятие

В Белгородской области при атаке БПЛА на предприятие пострадали три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Головино Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в селе Головино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Головино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Головино Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие. Пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения живота и лица. У третьего мужчины предварительно диагностирована баротравма. Для обследования бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте атаки повреждены гараж и три автомобиля.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала