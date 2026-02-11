Рейтинг@Mail.ru
В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
09:09 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/bpla-2073572312.html
В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА
В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА
Занятия в казанских школах были отменены на время угрозы атаки БПЛА на город, сообщило городское управление образования. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:09:00+03:00
2026-02-11T09:09:00+03:00
2026
В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА

В Казани отменили занятия из-за угрозы атаки беспилотников

КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Занятия в казанских школах были отменены на время угрозы атаки БПЛА на город, сообщило городское управление образования.
"Поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны", - говорится в сообщении.
О возобновлении занятий в образовательных учреждениях будет объявлено дополнительно после отмены сигнала.
В 3.08 мск среды МЧС РФ сообщило о введении в Татарстане режима беспилотной опасности. С 3.27 мск была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, жителей призвали принять меры безопасности. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
По информации МЧС, в 8.08 мск угроза атаки БПЛА на Казань была отменена, однако на территории Татарстана режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер" для аэропортов Казани и Нижнекамска сохраняются. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечаются перебои в работе мобильного интернета.
