В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Занятия в казанских школах были отменены на время угрозы атаки БПЛА на город, сообщило городское управление образования.

О возобновлении занятий в образовательных учреждениях будет объявлено дополнительно после отмены сигнала.

По информации МЧС, в 8.08 мск угроза атаки БПЛА на Казань была отменена, однако на территории Татарстана режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер" для аэропортов Казани и Нижнекамска сохраняются. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечаются перебои в работе мобильного интернета.