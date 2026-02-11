Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/bpl-2073567828.html
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 11.02.2026
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, а также полевой склад материальных средств и боекомплекта... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:10:00+03:00
2026-02-11T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_86349d1cc07b40b0997b333e2ec0b754.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20260211/kredit-2073477973.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4eadf655ce44858ba2842c1296a1f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении

Дроны уничтожили боевую машину и склад ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, а также полевой склад материальных средств и боекомплекта противника на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили момент выгрузки боеприпасов и материальных средств противником с боевой бронированной машины. Координаты цели были оперативно переданы расчетам беспилотных систем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Первое попадание вызвало панику у противника — ББМ (боевая бронемашина ВСУ - ред.) попыталась покинуть позицию, однако вскоре остановилась из-за повреждений. Еще два точных удара полностью уничтожили боевую машину", — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили и поразили полевой склад материальных средств и боекомплекта ВСУ.
"Точным попаданием была вызвана детонация боекомплекта, в результате чего склад противника был полностью уничтожен", — добавили в Минобороны.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дали заднюю. ЕС в последний момент изменил решение по Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала