Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, а также полевой склад материальных средств и боекомплекта противника на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили момент выгрузки боеприпасов и материальных средств противником с боевой бронированной машины. Координаты цели были оперативно переданы расчетам беспилотных систем.

"Первое попадание вызвало панику у противника — ББМ (боевая бронемашина ВСУ - ред.) попыталась покинуть позицию, однако вскоре остановилась из-за повреждений. Еще два точных удара полностью уничтожили боевую машину", — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили и поразили полевой склад материальных средств и боекомплекта ВСУ.