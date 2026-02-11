https://ria.ru/20260211/bpl-2073567828.html
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении
Беспилотники уничтожили боевую машину ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, а также полевой склад материальных средств и боекомплекта противника на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили момент выгрузки боеприпасов и материальных средств противником с боевой бронированной машины. Координаты цели были оперативно переданы расчетам беспилотных систем.
"Первое попадание вызвало панику у противника — ББМ (боевая бронемашина ВСУ
- ред.) попыталась покинуть позицию, однако вскоре остановилась из-за повреждений. Еще два точных удара полностью уничтожили боевую машину", — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили и поразили полевой склад материальных средств и боекомплекта ВСУ.
"Точным попаданием была вызвана детонация боекомплекта, в результате чего склад противника был полностью уничтожен", — добавили в Минобороны.