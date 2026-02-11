Рейтинг@Mail.ru
BMW отзывает более 28 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания
19:59 11.02.2026 (обновлено: 20:07 11.02.2026)
BMW отзывает более 28 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания
BMW отзывает более 28 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания - РИА Новости, 11.02.2026
BMW отзывает более 28 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания
Немецкий автоконцерн BMW отзывает 28 582 автомобиля в Германии из-за повышенного риска возгорания, вызванного неисправностью стартера
BMW отзывает более 28 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания

Логотип немецкого автопроизводителя BMW на здании штаб-квартиры компании в Мюнхене, Германия
Логотип немецкого автопроизводителя BMW на здании штаб-квартиры компании в Мюнхене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW отзывает 28 582 автомобиля в Германии из-за повышенного риска возгорания, вызванного неисправностью стартера, сообщила газета Münchner Merkur.
"Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает шестизначное число автомобилей из различных модельных рядов по всему миру, в том числе 28 582 автомобиля в Германии",- сообщило издание.

Компания Nio отзывает более 246 тысяч электромобилей из-за проблем с ПО
9 февраля, 16:21
9 февраля, 16:21
Ранее немецкий отраслевой журнал kfz-betrieb сообщил, что BMW может отозвать около 575 тысяч автомобилей во всему миру, но в концерне не подтвердили эту информацию.
"В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время использования. В этом случае может быть виден дым или ощущаться запах во время движения или при выходе из автомобиля", - предупредила компания.
Проблема касается автомобилей различных серий, выпущенных в период с июля 2020 года по июль 2022 года.
Прошлой осенью компания BMW уже отзывала сотни тысяч автомобилей из-за проблем со стартером, которые в худшем случае могли привести к возгоранию.
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
20 декабря 2025, 03:35
20 декабря 2025, 03:35
 
В мире Германия BMW AG BMW X5 BMW 1
 
 
