BMW отзывает более 28 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW отзывает 28 582 автомобиля в Германии из-за повышенного риска возгорания, вызванного неисправностью стартера, сообщила газета Münchner Merkur.
«
"Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает шестизначное число автомобилей из различных модельных рядов по всему миру, в том числе 28 582 автомобиля в Германии",- сообщило издание.
Ранее немецкий отраслевой журнал kfz-betrieb сообщил, что BMW может отозвать около 575 тысяч автомобилей во всему миру, но в концерне не подтвердили эту информацию.
«
"В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время использования. В этом случае может быть виден дым или ощущаться запах во время движения или при выходе из автомобиля", - предупредила компания.
Проблема касается автомобилей различных серий, выпущенных в период с июля 2020 года по июль 2022 года.
Прошлой осенью компания BMW уже отзывала сотни тысяч автомобилей из-за проблем со стартером, которые в худшем случае могли привести к возгоранию.
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
20 декабря 2025, 03:35