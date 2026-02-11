Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/bliny-2073548394.html
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья - РИА Новости, 11.02.2026
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
Два-три блина в день можно съесть без вреда для здоровья людям, не имеющим хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:59:00+03:00
2026-02-11T01:59:00+03:00
общество
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999812325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f920b9812a1ab5b7df1b6ed2f1ee9a16.jpg
https://ria.ru/20260204/bliny-na-maslenicu-recepty-2072133985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999812325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4982b8ee2495016a70650a6d6479a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, празднование масленицы
Общество, Празднование Масленицы
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья

РИА Новости: в день без вреда для здоровья можно съесть два-три блина

© РИА Новости / Евгений ОдиноковБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Блины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Два-три блина в день можно съесть без вреда для здоровья людям, не имеющим хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерово Анастасия Галеева.
"Блины – очень калорийный продукт, для безопасного приема для желудочно-кишечного тракта можно съесть 2-3 штуки и в первой половине дня. Если мы говорим о людях с хроническими заболеваниями, то здесь нужен индивидуальный подход. Один-два блина в день не повредят, но если у человека сахарный диабет или заболевания ЖКТ в период обострения, то лучше воздержаться от приема блинов", – рассказала Анастасия Галеева РИА Новости.
Масленица в 2026 году отмечается с 16 по 22 февраля.
Блины - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Блины на Масленицу 2026: рецепты и традиции праздника
4 февраля, 13:11
 
ОбществоПразднование Масленицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала