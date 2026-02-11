Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья

КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Два-три блина в день можно съесть без вреда для здоровья людям, не имеющим хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерово Анастасия Галеева.

"Блины – очень калорийный продукт, для безопасного приема для желудочно-кишечного тракта можно съесть 2-3 штуки и в первой половине дня. Если мы говорим о людях с хроническими заболеваниями, то здесь нужен индивидуальный подход. Один-два блина в день не повредят, но если у человека сахарный диабет или заболевания ЖКТ в период обострения, то лучше воздержаться от приема блинов", – рассказала Анастасия Галеева РИА Новости.