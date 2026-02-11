https://ria.ru/20260211/bliny-2073548394.html
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
общество
празднование масленицы
общество, празднование масленицы
Общество, Празднование Масленицы
Врач рассказала, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Два-три блина в день можно съесть без вреда для здоровья людям, не имеющим хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерово Анастасия Галеева.
"Блины – очень калорийный продукт, для безопасного приема для желудочно-кишечного тракта можно съесть 2-3 штуки и в первой половине дня. Если мы говорим о людях с хроническими заболеваниями, то здесь нужен индивидуальный подход. Один-два блина в день не повредят, но если у человека сахарный диабет или заболевания ЖКТ в период обострения, то лучше воздержаться от приема блинов", – рассказала Анастасия Галеева РИА Новости.
Масленица в 2026 году отмечается с 16 по 22 февраля.