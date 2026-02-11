Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил замглавреда "России сегодня" - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 11.02.2026 (обновлено: 17:07 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/blagodyrenko-2073674182.html
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
Путин наградил замглавреда "России сегодня" - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:40:00+03:00
2026-02-11T17:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073673969_0:101:3075:1831_1920x0_80_0_0_47e60ce5e76d192e45e98f88bdeba54b.jpg
https://ria.ru/20250923/menedzhery-2043730893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073673969_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_74b03522addb177bd243d05f6a37eed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, миа "россия сегодня"
Общество, Россия, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня"
Путин наградил замглавреда "России сегодня"

Путин наградил медалью замглавреда "России сегодня" Благодыренко

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Андрей Благодыренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича - заместителя главного редактора - директора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
Согласно положению о награде, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, в том числе строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте, а также за большой вклад в дело защиты Отечества и за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени.
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Руководители "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
23 сентября 2025, 14:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала