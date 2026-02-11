https://ria.ru/20260211/blagodyrenko-2073674182.html
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
Путин наградил замглавреда "России сегодня" - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:40:00+03:00
2026-02-11T15:40:00+03:00
2026-02-11T17:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073673969_0:101:3075:1831_1920x0_80_0_0_47e60ce5e76d192e45e98f88bdeba54b.jpg
https://ria.ru/20250923/menedzhery-2043730893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073673969_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_74b03522addb177bd243d05f6a37eed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, миа "россия сегодня"
Общество, Россия, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня"
Путин наградил замглавреда "России сегодня"
Путин наградил медалью замглавреда "России сегодня" Благодыренко
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовой информации.
"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича - заместителя главного редактора - директора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
Согласно положению о награде, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, в том числе строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте, а также за большой вклад в дело защиты Отечества и за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени.