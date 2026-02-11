Путин наградил замглавреда "России сегодня"

"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича - заместителя главного редактора - директора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.

Согласно положению о награде, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, в том числе строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте, а также за большой вклад в дело защиты Отечества и за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени.