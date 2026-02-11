МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западный бизнес настроен вернуться на российский рынок, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"На европейском континенте есть страны, которые не хотят разрывать связи с Россией, и думают о своих интересах, об интересах своих народов. Мы знаем, что настрой на возвращение на российский рынок у западного европейского бизнеса есть", - сказал он в интервью агентству.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
