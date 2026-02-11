Рейтинг@Mail.ru
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
13:51 11.02.2026
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД
Западный бизнес настроен вернуться на российский рынок, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 11.02.2026
экономика, россия, москва, дмитрий биричевский, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД

Биричевский: западный бизнес настроен вернуться на российский рынок

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западный бизнес настроен вернуться на российский рынок, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«
"На европейском континенте есть страны, которые не хотят разрывать связи с Россией, и думают о своих интересах, об интересах своих народов. Мы знаем, что настрой на возвращение на российский рынок у западного европейского бизнеса есть", - сказал он в интервью агентству.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
