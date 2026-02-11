Рейтинг@Mail.ru
Биткоин — все: "цифровое золото" показало свою никчемность
08:00 11.02.2026 (обновлено: 08:03 11.02.2026)
Биткоин — все: "цифровое золото" показало свою никчемность
Биткоин — все: "цифровое золото" показало свою никчемность
Биткоин — все: "цифровое золото" показало свою никчемность
Обвал крупнейшей в мире криптовалюты с октябрьского пика в 126 тысяч до 60 тысяч долларов на прошлой неделе стал сильнейшим со времен краха криптобиржи FTX в... РИА Новости, 11.02.2026
Биткоин — все: "цифровое золото" показало свою никчемность

Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
Обвал крупнейшей в мире криптовалюты с октябрьского пика в 126 тысяч до 60 тысяч долларов на прошлой неделе стал сильнейшим со времен краха криптобиржи FTX в 2022 году. Такое сильное падение затронуло абсолютно каждого, кто заигрался в крипту. Биткоин сумел немного отыграться и подняться до 70 тысяч долларов, однако в целом это уже мало что меняет.
После таких событий биткоин не будет прежним. Случившийся кризис подорвал веру в то, что в мире появилось новое золото, конкурент традиционному металлу, способный спасти сбережения в периоды высокой турбулентности. Прошлая неделя показала, что это было долгим и серьезным заблуждением, всеобщей иллюзией, которая развеялась в один февральский миг. Реальность оказалась очень болезненной, потому что стоила триллионов долларов потерь. Падение стоимости биткоина вдвое привело к снижению капитализации на несколько триллионов.
Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале
6 февраля, 14:44
Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале
6 февраля, 14:44
Еще в 2023 году биткоин наделили ролью защитного актива наравне с золотом, которое исторически является таковым. Это произошло потому, что они вместе показывали исторические рекорды несколько лет подряд. Биткоин реагировал одинаково с золотом на острые события в мире, будь то нестабильная ситуация в Красном море из-за конфликта в секторе Газа, или очередной виток торговой войны США с Индией, Евросоюзом или любой другой страной, проблемы в Израиле, Иране, Венесуэле, России. Золото всякий раз дорожало, и биткоин — тоже.
В итоге нестабильность в мире начала стимулировать инвесторов покупать больше не только золотых слитков, но и биткоинов. Более того, золото и биткоин начали конкурировать друг с другом с точки зрения того, кто же лучше справляется с защитной ролью и куда выгоднее вкладывать свои деньги. Биткоин прозвали "цифровым золотом", которое отбирает хлеб у драгоценного металла.
Однако на прошлой неделе трехлетняя иллюзия растаяла — и у всего мира открылись глаза: биткоин остается не более чем спекулятивной и очень рискованной инвестицией, которая живет в собственной вселенной и по своим законам.
Защитный актив должен в сложные моменты показывать рост или хотя бы сохранять свой текущий высокий уровень, на то он и защитный актив на случай мировых ЧП. А биткоин может как расти, так и обвалиться. И вот в начале февраля он это продемонстрировал. Его котировки молниеносно пошли вниз вслед за компаниями из технологического сектора, акции которых рухнули почти на треть из-за страхов вокруг искусственного интеллекта. Золото в такой ситуации как нормальный защитный актив начало расти, а биткоин — нет. Впервые за несколько лет биткоин начал вести себя не так, как золото. И это повергло верящих в него в шок.
Зато развеялся защитный флер, и биткоин поучительно продемонстрировал, чем он является на самом деле. Инвестор, покупая рискованные акции, например, технологических компаний, которые поверили в ИИ, не должен складывать все яйца в одну корзину, ему нужно сбалансировать свой портфель защитным активом. Раньше выбора особо не было, поэтому часть вложений фиксировали в золоте. Но в последние годы инвесторы начали вместо золота скупать биткоин в надежде диверсифицировать свой портфель. Логика была такая: если технологии ИИ пойдут в гору, то выиграет эта стратегия. Если нет — то проигрыш перекроет прибыль от биткоина. Несколько лет это работало, но в феврале 2026 года все пошло прахом.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Эксперт рассказал о предпочтениях российских инвесторов в криптовалютах
24 января, 08:43
Спастись от потерь не удалось ни одному инвестору, поверившему в биткоин. Даже крупнейший поклонник крипты, компания Strategy Inc потеряла 12,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2025 года, потому что актив стал торговаться ниже средней цены его закупки. Биткоин на пике в октябре был 126 тысяч долларов, но уже тогда начал сдавать позиции, пока на прошлой неделе не произошел сильнейший обвал.
Теперь инвесторы очень хорошо подумают, прежде чем так сильно закладываться в крипту. Вера в быстрые деньги и вечный рост будет уже не так сильна. Часть прогоревших инвесторов вернется обратно в золотые слитки. Это не означает, что операции с криптовалютой прекратятся, однако размах рынка может сильно снизиться. Возврата биткоина к пиковым 120 тысячам долларов уже практически никто не ждет.
Наоборот, теперь на рынке обсуждают и катастрофические сценарии. Важной отметкой для биткоина считается 50 тысяч долларов. Если крипта упадет ниже этого уровня, то это приведет к массовым распродажам актива и так называемой спирали смерти. Так считает инвестор Майкл Бьюрри, известный тем, что предсказал крах рынка недвижимости в США в 2008 году.
В свою очередь, это означает, что убытки криптокомпаний и майнеров будут настолько велики, что многие могут обанкротиться и уйти с рынка. Даже если биткоин подрастет, а он уже начал это делать, и вернется к цене в 90-100 тысяч долларов, эксперты считают это временным явлением и ждут от него падения обратно. Утрата статуса "цифрового золота" просто не позволит ему удержаться на столь высоких котировках.
Россия победила там, где не ждали
7 февраля, 08:00
Россия победила там, где не ждали
7 февраля, 08:00
 
АналитикаСШАБиткоинКриптовалюта
 
 
