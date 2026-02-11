Три победителя проекта "Наука. Территория героев" получили гранты "Билайна"

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В этом году "Билайн" вновь стал официальным технологическим партнером научно-образовательного проекта "Наука. Территория героев", трем победителям были вручены денежные гранты, сообщает пресс-служба оператора.

"Наука. Территория героев" — конкурс, который раскрывает таланты молодых ученых, инженеров и исследователей со всей страны. Конкурс проходит на ежегодной основе при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу "Наука побеждать" десятилетия науки и технологий. На сегодняшний день он охватил более 117 тысяч человек.

В шестом сезоне приняли участие более 27 тысячи человек из 83 регионов России, а в очный финал вышли девять участников, которые набрали за конкурс максимальное количество баллов. Заместитель генерального директора "Билайна" Валерий Шоржин вручил трем победителям конкурса в направлении "Биохимия открытий" денежные гранты на проведение научной или образовательной деятельности.

"Билайн" активно сотрудничает с более чем 45 ведущими вузами России, создавая условия для формирования сильного инженерного потенциала, в совершенно разных форматах.