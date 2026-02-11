https://ria.ru/20260211/bilayn-2073485837.html
Три победителя проекта "Наука. Территория героев" получили гранты "Билайна"
Три победителя проекта "Наука. Территория героев" получили гранты "Билайна" - РИА Новости, 11.02.2026
Три победителя проекта "Наука. Территория героев" получили гранты "Билайна"
В этом году "Билайн" вновь стал официальным технологическим партнером научно-образовательного проекта "Наука. Территория героев", трем победителям были вручены... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В этом году "Билайн" вновь стал официальным технологическим партнером научно-образовательного проекта "Наука. Территория героев", трем победителям были вручены денежные гранты, сообщает пресс-служба оператора.
"Наука. Территория героев" — конкурс, который раскрывает таланты молодых ученых, инженеров и исследователей со всей страны. Конкурс проходит на ежегодной основе при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу "Наука побеждать" десятилетия науки и технологий. На сегодняшний день он охватил более 117 тысяч человек.
В шестом сезоне приняли участие более 27 тысячи человек из 83 регионов России, а в очный финал вышли девять участников, которые набрали за конкурс максимальное количество баллов. Заместитель генерального директора "Билайна" Валерий Шоржин вручил трем победителям конкурса в направлении "Биохимия открытий" денежные гранты на проведение научной или образовательной деятельности.
"Билайн" активно сотрудничает с более чем 45 ведущими вузами России, создавая условия для формирования сильного инженерного потенциала, в совершенно разных форматах.
"Создание цифровых технологий, которые сейчас работают для удобства и комфорта нашей жизни, когда-то начинались с простых идей. Прогресс возможен только благодаря инновационным мыслям инженеров и ученых. Поэтому так ценно вдохновлять подростков и студентов, давать им почувствовать ценность и важность научных открытий и достижений. Мы разделяем миссию конкурса "Наука. Территория героев": нам важно дать понять участникам, что инновации — это не абстракция. Это возможность стать частью будущего, решать настоящие задачи и стать реальными героями своего времени", - подчеркнул Шоржин.