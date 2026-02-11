https://ria.ru/20260211/bespilotniki-2073559197.html
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Тульской области
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Тульской области - РИА Новости, 11.02.2026
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Тульской области
Один БПЛА ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.02.2026
ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Тульской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Тульской области