ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 11.02.2026 (обновлено: 23:04 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/bespilotnik-2073783046.html
ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие
Вражеский БПЛА атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в ЛНР, когда бригада возвращалась с вызова в Сватово, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:50:00+03:00
2026-02-11T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сватово
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
сватово
россия
происшествия, луганская народная республика, сватово, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Сватово, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие

При атаке беспилотника ВСУ на бронированную скорую в ЛНР пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вражеский БПЛА атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в ЛНР, когда бригада возвращалась с вызова в Сватово, сообщило правительство республики в Telegram-канале.
«

"В результате взрыва были выбиты стекла: осколки ранили двух фельдшеров и водителя", — рассказали там.

Их жизни ничего не угрожает. Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.
Луганская Народная Республика вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его легитимность и считает регион своей временно оккупированной территорией. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.
Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСватовоРоссияВооруженные силы Украины
 
 
