ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие
Вражеский БПЛА атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в ЛНР, когда бригада возвращалась с вызова в Сватово, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
При атаке беспилотника ВСУ на бронированную скорую в ЛНР пострадали три человека