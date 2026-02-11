ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие

"В результате взрыва были выбиты стекла: осколки ранили двух фельдшеров и водителя", — рассказали там.

Их жизни ничего не угрожает. Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.