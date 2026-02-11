Путин назвал трагедию в Беслане общероссийской болью

https://ria.ru/20260211/beslan-2073645803.html
Нельзя забывать о событиях Беслана, это общероссийская боль, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:58:00+03:00
2026-02-11T13:58:00+03:00
2026-02-11T14:33:00+03:00
Путин: о событиях Беслана нельзя забывать
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нельзя забывать о событиях Беслана, это общероссийская боль, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло
. Глава республики доложил президенту о создании интерактивного музея, посвященного трагическому теракту в Беслане
2004 года.
"Это общероссийская боль. Нельзя забывать об этом", - сказал Путин
во время встречи.
Он подчеркнул необходимость быть в контакте с людьми, заниматься реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане. Также президент назвал правильной инициативу, по которой реабилитацию посещают семьями.
"Программа Беслана не должна быть закрыта... Нужно и городом заниматься, и реабилитацией заниматься", - добавил Путин.