Путин назвал трагедию в Беслане общероссийской болью

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нельзя забывать о событиях Беслана, это общероссийская боль, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул необходимость быть в контакте с людьми, заниматься реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане. Также президент назвал правильной инициативу, по которой реабилитацию посещают семьями.