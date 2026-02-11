Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал трагедию в Беслане общероссийской болью
13:58 11.02.2026
Путин назвал трагедию в Беслане общероссийской болью
Нельзя забывать о событиях Беслана, это общероссийская боль, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.02.2026
Путин назвал трагедию в Беслане общероссийской болью

Мягкие игрушки, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане.
Мягкие игрушки, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане.. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нельзя забывать о событиях Беслана, это общероссийская боль, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Глава республики доложил президенту о создании интерактивного музея, посвященного трагическому теракту в Беслане 2004 года.
"Это общероссийская боль. Нельзя забывать об этом", - сказал Путин во время встречи.
Он подчеркнул необходимость быть в контакте с людьми, заниматься реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане. Также президент назвал правильной инициативу, по которой реабилитацию посещают семьями.
"Программа Беслана не должна быть закрыта... Нужно и городом заниматься, и реабилитацией заниматься", - добавил Путин.
Беслан: три дня, которые потрясли мир
Беслан: три дня, которые потрясли мир
3 сентября 2024, 11:46
 
Заголовок открываемого материала