Суды в Белоруссии за год не вынесли ни одного смертного приговора

МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Суды общей юрисдикции Белоруссии в течение 2025 года не вынесли ни одного приговора к высшей мере наказания, выяснило РИА Новости из статистических данных, обнародованных Верховным судом республики.

Краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции по осуществлению правосудия за 2024 год, опубликованные Верховным судом в феврале 2025 года, содержат информацию о назначении наказания в виде смертной казни одному осужденному. Обнародованные в среду аналогичные данные за 2025 год такой информации не содержат.

Из приведенной Верховным судом статистики следует, что в 2025 году белорусскими судами к пожизненному лишению свободы были приговорены двое обвиняемых. Годом ранее такое наказание было назначено в отношении четырех человек.

Количество осужденных к лишению свободы на определенный срок в 2025 году составило 6063 человек, в 2024 году - 7445. Оправданы в прошлом году были 36 человек, годом ранее - 60.

На состоявшемся в Минске в среду заседании президиума Верховного суда Белоруссии председатель суда Андрей Швед отметил, что прошлый год выдался очень непростым, прежде всего, ввиду проводившихся масштабных системных и кадровых преобразований, а также подготовки к применению нового Кодекса гражданского судопроизводства.

"Проведенный анализ данных судебной статистики, практики применения судами законодательства по судебным делам, состояния работы с обращениями граждан, других значимых направлений деятельности судов свидетельствует, что наша система в целом справилась со стоящей перед ней задачей. Однако эти результаты свидетельствуют и о том, что некоторые позитивные тенденции, которые проявились в работе судов за последние пять лет, не получили своего дальнейшего развития. Более того, в ряде регионов страны ситуация с качеством и эффективностью правосудия, его организацией объективно ухудшилась", - заявил Швед, слова которого приводит пресс-служба Верховного суда.

Председатель Верховного суда указал, что деятельность судебных органов должна быть подчинена решению общегосударственных задач.