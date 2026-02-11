Рейтинг@Mail.ru
Суды в Белоруссии за год не вынесли ни одного смертного приговора - РИА Новости, 11.02.2026
23:20 11.02.2026
Суды в Белоруссии за год не вынесли ни одного смертного приговора
Суды в Белоруссии за год не вынесли ни одного смертного приговора
в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
Суды в Белоруссии за год не вынесли ни одного смертного приговора

Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Суды общей юрисдикции Белоруссии в течение 2025 года не вынесли ни одного приговора к высшей мере наказания, выяснило РИА Новости из статистических данных, обнародованных Верховным судом республики.
Краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции по осуществлению правосудия за 2024 год, опубликованные Верховным судом в феврале 2025 года, содержат информацию о назначении наказания в виде смертной казни одному осужденному. Обнародованные в среду аналогичные данные за 2025 год такой информации не содержат.
Из приведенной Верховным судом статистики следует, что в 2025 году белорусскими судами к пожизненному лишению свободы были приговорены двое обвиняемых. Годом ранее такое наказание было назначено в отношении четырех человек.
Количество осужденных к лишению свободы на определенный срок в 2025 году составило 6063 человек, в 2024 году - 7445. Оправданы в прошлом году были 36 человек, годом ранее - 60.
На состоявшемся в Минске в среду заседании президиума Верховного суда Белоруссии председатель суда Андрей Швед отметил, что прошлый год выдался очень непростым, прежде всего, ввиду проводившихся масштабных системных и кадровых преобразований, а также подготовки к применению нового Кодекса гражданского судопроизводства.
"Проведенный анализ данных судебной статистики, практики применения судами законодательства по судебным делам, состояния работы с обращениями граждан, других значимых направлений деятельности судов свидетельствует, что наша система в целом справилась со стоящей перед ней задачей. Однако эти результаты свидетельствуют и о том, что некоторые позитивные тенденции, которые проявились в работе судов за последние пять лет, не получили своего дальнейшего развития. Более того, в ряде регионов страны ситуация с качеством и эффективностью правосудия, его организацией объективно ухудшилась", - заявил Швед, слова которого приводит пресс-служба Верховного суда.
Председатель Верховного суда указал, что деятельность судебных органов должна быть подчинена решению общегосударственных задач.
"Во главе угла должен стоять человек, обратившийся за судебной защитой, его права, законные интересы, честь и достоинство. Вместе с тем не надо забывать про интересы государства, в том числе в экономической сфере", - сказал он.
В миреБелоруссияМинск
 
 
