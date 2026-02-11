В Белгороде объявили ракетную опасность

БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
