Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород

БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, пострадала одна мирная жительница.
"Белгород и Белгородский округ вновь под массированной атакой беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадала одна мирная жительница. В посёлке Дубовое Белгородского округа один БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта. Женщину с предварительным диагнозом "слепое осколочное ранение головы" бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что два других беспилотника атаковали два многоквартирных дома, повреждены стекла и фасады. Кроме того, при детонации посечены входная группа и окно соцобъекта, четыре легковых автомобиля.
"В посёлке в результате удара ещё одного БПЛА на территории другого коммерческого объекта уничтожена машина, а также повреждён автобус. В Белгороде от удара беспилотника повреждены кровля и фасад коммерческого объекта", - сказал губернатор, добавив, что от падения обломков сбитых БПЛА в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, три автомобиля посечены осколками.