Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 11.02.2026 (обновлено: 13:59 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/belgorod-2073638352.html
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород - РИА Новости, 11.02.2026
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, пострадала одна мирная... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:18:00+03:00
2026-02-11T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073639946_0:186:720:591_1920x0_80_0_0_2399e48b3ba718b59111f2e5c53f10f1.jpg
https://ria.ru/20260211/udar-2073619939.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073639946_0:118:720:658_1920x0_80_0_0_c1a38a9ffc1dfa3915c1316ab45546f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород

Гладков заявил о пострадавшей женщине из-за массированной атаки БПЛА на Белгород

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, пострадала одна мирная жительница.
"Белгород и Белгородский округ вновь под массированной атакой беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадала одна мирная жительница. В посёлке Дубовое Белгородского округа один БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта. Женщину с предварительным диагнозом "слепое осколочное ранение головы" бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что два других беспилотника атаковали два многоквартирных дома, повреждены стекла и фасады. Кроме того, при детонации посечены входная группа и окно соцобъекта, четыре легковых автомобиля.
"В посёлке в результате удара ещё одного БПЛА на территории другого коммерческого объекта уничтожена машина, а также повреждён автобус. В Белгороде от удара беспилотника повреждены кровля и фасад коммерческого объекта", - сказал губернатор, добавив, что от падения обломков сбитых БПЛА в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, три автомобиля посечены осколками.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала